Лазаренко, возможно, отпустят под домашний арест
В США до сих пор не начались слушания о предоставлении экс-премьеру Украины Павлу Лазаренко временного статуса на пребывание на территории США.
На данный момент Лазаренко находится в окружной тюрьме.
"Павел Иванович находится в изоляторе временного содержания недалеко от Сакраменто. Сейчас решается вопрос о применении к Лазаренко другой меры пресечения. Возможно, это будет домашний арест" - сообщил заместитель Лазаренко по партии "Громада" Олег Оленюк Комсомольской правде в Украине.
Экс-премьера сейчас остался без документов, так как срок действия его служебного и дипломатического паспортов закончился.
"Сейчас у него нет ни единого документа, который бы позволял перемещаться за пределы США", - сказал Оленюк.
Согласно американскому законодательству Иммиграционному суду дается полгода на решение вопроса о предоставлении человеку права временного пребывания на территории США или его депортации в родную страну.