Лазаренко, возможно, отпустят под домашний арест

На данный момент Лазаренко находится в окружной тюрьме.

"Павел Иванович находится в изоляторе временного содержания недалеко от Сакраменто. Сейчас решается вопрос о применении к Лазаренко другой меры пресечения. Возможно, это будет домашний арест" - сообщил заместитель Лазаренко по партии "Громада" Олег Оленюк Комсомольской правде в Украине.

Экс-премьера сейчас остался без документов, так как срок действия его служебного и дипломатического паспортов закончился.

"Сейчас у него нет ни единого документа, который бы позволял перемещаться за пределы США", - сказал Оленюк.

Согласно американскому законодательству Иммиграционному суду дается полгода на решение вопроса о предоставлении человеку права временного пребывания на территории США или его депортации в родную страну.