Адвокат: Лазаренко хочет вернуться в Украину

Об этом УНИАН сообщила его украинский адвокат Марина Долгополая.

«Да, он выразил желание вернуться в Украину», - сказала она, отметив в то же время, что когда и при каких обстоятельствах это произойдет, он ей не уточнял во время сегодняшнего телефонного разговора.

Как сообщал УНИАН, по информации "Украинской правды", П.Лазаренко вышел сегодня, 1 ноября, из американской тюрьмы Terminal Island на свободу.

П.Лазаренко возглавлял правительство Украины с июня 1996 по июль 1997 года. В 1998 году он стал народным депутатом и возглавил фракцию «Громада».

Он был арестован в США в феврале 1999 года с панамским паспортом и провел в тюрьме в ожидании процесса около четырех лет.

В июне 2003 года его выпустили под залог в размере 65 млн. долларов, однако 1 октября 2008 года экс-премьер решил вернуться в американскую тюрьму, заявив, что боится за свою жизнь.

П.Лазаренко в ноябре 2009 года был осужден к 97 месяцам заключения по восьми пунктами обвинениям – заговор с целью отмывания денег и отмывание денег. Американская прокуратура обвиняла П.Лазаренко в вымогательстве, мошенничестве, перевозке похищенного авуара и отмывании в 1994-1999 годах 280 млн. долларов.

Первый заместитель генерального прокурора Ренат Кузьмин заявил, что П.Лазаренко будет арестован, как только окажется на территории Украины.