ЦИК зарегистрировала еще 44 депутата - Аваков может возвращаться в Украину

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие решения были приняты сегодня во время заседания Центризбиркома.

В частности, по партийным спискам зарегистрированы еще два представителя Партии регионов: Олег Шабатович (№55 в партийном списке) и Вилен Шатворян (№67).

По партийному списку «Батьківщини» зарегистрированы 13 народных депутатов: Арсен Аваков (№24), Сергей Власенко (№20), Лилия Гриневич (№14), Людмила Денисова (№38), Мустафа Джемилев (№12), Елена Контратюк (№60), Руслан Лукьянчук (№42), Николай Мартыненко (№17), Сергей Сас (№47), Андрей Сенченко (№48), Татьяна Слюз (№53), Александр Турчинов (№4) и Сергей Фаермак (№39).

По партийному списку ВО «Свобода» зарегистрированы 6 депутатов: Олег Гелевей (№15), Павел Кириленко (№9), Игорь Мирошниченко (№4), Андрей Мохник (№3), Юрий Сиротюк (№14), Александр Шевченко (№5).

Кроме того, Центризбирком зарегистрировал 9 мажоритарщиков, которые были выдвинуты Партией регионов, в частности это - Александр Нечаев (округ №9, АРК); Игорь Циркин (округ №25, Днепропетровская обл.); Юрий Боярский (округ №48, Донецкая обл.), Евгений Карташов (округ №76, Запорожская обл.) и Евгений Балицкий (№80, Запорожская обл.); Сергей Горохов (№105, Луганская обл.); Анатолий Денисенко (№173, Харьковская обл.); Николай Дмитрук (№184, Херсонская обл.); Геннадий Федоряк (№203, Черновицкая обл.).

Также зарегистрированы 6 мажоритарщиков, которые баллотировались в ВР от «Батьківщини», - Ольга Сикора (округ №85, Ивано-Франковская обл.); Игорь Бриченко (№130, Николаевская обл.), Ирина Купрейчик (№162, Сумская обл.), Олег Медуница (№157, Сумская обл.), Михаил Апостол (№166, Тернопольская обл.) и Владимир Арьев (№218, город Киев).

Кроме того, ЦИК зарегистрировала двух мажоритарщиков от «Свободы», это - Юрий Михальчишин (№118, Львовская обл.) и Олег Осуховский (№152, Ривненская обл.), а также 6 самовыдвиженцев: Александр Домбровский (№11, Винницкая обл.), Игорь Еремеев (№23, Волынская обл.), Александр Доний (№88, Ивано-Франковская обл.), Игорь Марков (№113, Одесская обл.), Федор Негой (№186, Херсонская обл.), Сергей Лабазюк (№188, Хмельницкая обл.).

В целом, по состоянию на сегодняшний день зарегистрированы народными депутатами 262 человека.