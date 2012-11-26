В Москве покажут и расскажут, кто такие гуцулы

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщил российский путешественник и фотохудожник Юрий Белойван по итогам этнографической экспедиции в западные регионы Украины.

Гуцулы «живут там, где заканчивается цивилизация. Эти горцы живут по-другому, чем привыкло современное человечество, без привычных каждому из нас благ. И если их оставить без кока-колы, супермаркета или денег, то они спокойно выживут. Ведь эти горцы до сих пор самодостаточны – пасут овец, из поколения в поколение передают свои уникальные ремесла. Все это гуцулы – один из самых древних, загадочных и живописных украинских этносов Карпатских гор», - сказал Ю.Белойван.

Он сообщил, что результатом экспедиции, прошедшей летом этого года, стал фильм, а также фотоальбом «Другие люди. Гуцулия».

Ю.Белойван подчеркнул, что впервые проект «Другие люди. Гуцулия» будет представлен в Москве, а презентовать его приедут настоящие гуцулы.

«Эксклюзивно для московской публики гуцулы спустятся с Карпатских гор, чтобы рассказать миру о своем исчезающем этносе, и наглядно продемонстрируют свои уникальные ремесла, споют аутентичные песни, а также угостят настоящими карпатскими блюдами», - рассказал он.

В программе презентации - демонстрация видеофильма об экспедиции, презентация фотовыставки и фотоальбома, мастер-классы гуцульских мастеров.

Кроме того, организаторы обещают дегустацию брынзы, баноша, белых грибов в сметане, карпатского самогона и многого другого.

Также гости выставки услышат «троистых музык», которые сыграют на бубне, цимбалах, скрипке, а также дрымбе, флояре, сопилке и трембите.

Присутствующих научат танцевать аркан (народный мужской танец).

Мероприятие пройдет 2 и 3 декабря при поддержке Посольства Украины в России.

5 декабря экспозиция будет показана в Киеве.

Как сообщал УНИАН, украинско-российская экспедиция отправилась 18 июня в Ивано-Франковскую область для сравнения жизни украинских гуцулов и американских индейцев.