Посол говорит, что Израиль готов возобновить огонь, если его снова спровоцируют

Об этом посол сказал сегодня на пресс-конференции в агентстве УНИАН.

«Будут ответные меры, которые обеспечат нормальное существование нашего государства», - заверил посол. В тоже время он отметил, что Израиль, как государство, «которое придерживается очень четких моральных устоев и правил», не может позволить себе «распахать всю эту территорию», поскольку пострадают люди, не причастные к террору. «Затраты и человеческие жертвы будут такими огромными, что никакая победа этого не стоит», - добавил посол.

Он считает, что в недавнем палестино-израильском противостоянии «никто не выиграл и никто не проиграл». «Ситуация в этом регионе, я имею ввиду Израиль и Палестину, включая Сектор Газа, остается, к сожалению, безвыходной», - сказал посол.

Р.Дин ЭЛЬ допустил, что причиной обострения ситуации может быть борьба за власть движения ХАМАС, которое контролирует Сектор Газа.

Посол осудил произошедший в Тель-Авиве теракт, в результате которого пострадали 15 человек. «Теракт - это был окончательный плевок в лицо, чтобы доказать свою победу», - сказал Р.Дин Эль.

Посол отметил, что палестинской стороной ничего не предпринимается для того, чтобы найти взаимоприемлемое решение конфликта.

По его мнению, все, кто хотят выступать посредниками в урегулировании палестино-израильского конфликта, должны признавать как Израиль, так и Палестину. «К сожалению, неважно какой посредник, когда нет понимания, что мы должны существовать вместе, а не заявления, что вы не должны быть на этом свете... Не о чем говорить, когда есть такие предубедительные постановления», - сказал Р.Дин Эль.

Главный рабин Киевской религиозной общины «Хабад-Любавич» Йонатан Бениамин Маркович высказал поддержку народу и Государству Израиль. «Мир - лучше чем война всегда и везде, но защищать себя мы должны», - сказал он.

Президент Международного форума русскоговорящего еврейства, вице-президент Всеукраинского еврейского конгресса Александр Левин в свою очередь также выразил солидарность с Государством Израиль. «Представители еврейской общины Киева, признавая право любого государства на самооборону и защиту от террористических угроз, чувствуя свою сопричастность к судьбе еврейского народа, квалифицируя терроризм как преступление против человечества, выражаем свою солидарность с Государством Израиль на фоне проводимых операций по ликвидации вооруженной и радикальной структуры исламского движения «Хамас», - сказал он.

21 ноября Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли соглашения о прекращении огня. По информации СМИ, за неделю очередного противостояния в Израиле были убиты пять человек, в секторе Газа - более 130.

Радикальное палестинское движение ХАМАС взяло на себя ответственность за взрыв автобуса в Тель-Авиве, произошедший 21 ноября.