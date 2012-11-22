Литвин надеется, что новая ВР будет развивать партнерство с Россией
Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин надеется, что новый состав ВР будет настроен на дальнейшее развитие стратегического партнерства с Россией.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, об этом он сказал сегодня в Санкт-Петербурге во время встреч с председателем Государственной думы Федерального собрания РФ Сергеем Нарышкиным и с председателем Совета федерации Федерального собрания РФ Валентиной Матвиенко.
В.Литвин поблагодарил российскую сторону за активное участие ее представителей в международном наблюдении за выборами народных депутатов Украины.
В свою очередь С.Нарышкин отметил, что в России внимательно следили за ходом избирательной кампании в Украине, поскольку это – «самое важное событие в этом году для вашей страны». При этом он отметил, что выборы состоялись демократически.
В.Матвиенко отметила, что наблюдатели не увидели серьезных нарушений избирательного законодательства Украины.
Также стороны обсудили вопросы расширения сотрудничества в экономической сфере.
Председатель Верховной Рады считает, что подписание Меморандумов между Кабинетом министров Украины и Коллегией Евразийской экономической комиссии по сотрудничеству по вопросам торговли и технического урегулирования позволит улучшить состояние торгово-экономических отношений между нашей страной и странами - участницами Таможенного союза и Единого экономического пространства.
Касаясь сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере, В.Литвин отметил важность поддержки российской стороной деятельности украинской общины, в частности, в части ее самоорганизации. По его словам, 24 ноября в Москве запланировано проведение второго этапа учредительного собрания всероссийской украинской общественной организации «Украинский конгресс России», на котором планируется утвердить ее Устав и завершить подготовку документов, необходимых для регистрации в Министерстве юстиции России.
Председатель ВР также высказал мнение, что ускорение рассмотрения и подписания Соглашения между Кабинетом министров Украины и Правительством РФ о сотрудничестве в сфере обеспечения прав лиц, которые относятся к национальным меньшинствам, будет способствовать дальнейшему расширению культурно-гуманитарных взаимоотношений наших стран.
Кроме того, В.Литвин выразил благодарность российской стороне за своевременное завершение работ по реставрации памятника Т.Шевченко в Москве.
Как сообщалось, В.Литвин в г. Санкт-Петербург 22-23 ноября принимает участие в мероприятиях Межпарламентской ассамблеи СНГ.