Литвин надеется, что новая ВР будет развивать партнерство с Россией

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, об этом он сказал сегодня в Санкт-Петербурге во время встреч с председателем Государственной думы Федерального собрания РФ Сергеем Нарышкиным и с председателем Совета федерации Федерального собрания РФ Валентиной Матвиенко.

В.Литвин поблагодарил российскую сторону за активное участие ее представителей в международном наблюдении за выборами народных депутатов Украины.

В свою очередь С.Нарышкин отметил, что в России внимательно следили за ходом избирательной кампании в Украине, поскольку это – «самое важное событие в этом году для вашей страны». При этом он отметил, что выборы состоялись демократически.

В.Матвиенко отметила, что наблюдатели не увидели серьезных нарушений избирательного законодательства Украины.

Также стороны обсудили вопросы расширения сотрудничества в экономической сфере.

Председатель Верховной Рады считает, что подписание Меморандумов между Кабинетом министров Украины и Коллегией Евразийской экономической комиссии по сотрудничеству по вопросам торговли и технического урегулирования позволит улучшить состояние торгово-экономических отношений между нашей страной и странами - участницами Таможенного союза и Единого экономического пространства.

Касаясь сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере, В.Литвин отметил важность поддержки российской стороной деятельности украинской общины, в частности, в части ее самоорганизации. По его словам, 24 ноября в Москве запланировано проведение второго этапа учредительного собрания всероссийской украинской общественной организации «Украинский конгресс России», на котором планируется утвердить ее Устав и завершить подготовку документов, необходимых для регистрации в Министерстве юстиции России.

Председатель ВР также высказал мнение, что ускорение рассмотрения и подписания Соглашения между Кабинетом министров Украины и Правительством РФ о сотрудничестве в сфере обеспечения прав лиц, которые относятся к национальным меньшинствам, будет способствовать дальнейшему расширению культурно-гуманитарных взаимоотношений наших стран.

Кроме того, В.Литвин выразил благодарность российской стороне за своевременное завершение работ по реставрации памятника Т.Шевченко в Москве.

Как сообщалось, В.Литвин в г. Санкт-Петербург 22-23 ноября принимает участие в мероприятиях Межпарламентской ассамблеи СНГ.