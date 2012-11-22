Симоненко объяснил, как создаст фракцию в парламенте

Об этом заявил лидер коммунистов Петр Симоненко, передает его пресс-служба.

По словам политика, заявления о том, что коммунисты не смогут сформировать фракцию в новом созыве парламента, поскольку согласно закону о выборах, фракцию может сформировать политсила, которая собрала свыше 5% на выборах и провела хотя бы одного мажоритарщика, не совсем правильны.

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"Я напомню, что Верховная Рада приняла изменения в регламент парламента, согласно которому фракции могут быть сформированы из политических сил, кандидатов, прошедших по мажоритарным округам, и самовыдвиженцев, которые изъявили желание войти в ту или иную политическую силу", - цитирует Украинская правда.

Симоненко добавил, что в любом случае у коммунистов будет 32 народных депутата, которые будут работать согласно программе партии.

"Мы ни у кого не будем спрашивать - фракция мы или нет. У нас есть 32 депутата и это дает мне основание утверждать, что коммунисты будут работать в парламенте на исполнение обещаний своим избирателям", - подытожил он.