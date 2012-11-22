Луценко: паралич воли нации - в прошлом

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в своем последнем слове на заседании Апелляционного суда Киева.

В начале своего выступления Ю.Луценко поздравил украинцев с очередной годовщиной Оранжевой революции.

«Сегодня, после выборов, мне приятно, что несмотря на упаднические настроения политических дальтоников и плач профессиональных пессимистов, паралич воли нации – в прошлом. От Львова до Первомайска люди в последнее время ясно продемонстрировали возвращение веры в объединенные усилия против зла», - сказал Ю.Луценко.

По мнению экс-министра, все, кто пророчил украинскому обществу очередной многолетний «уход в себя», - ошиблись. «Оказалось, что общество выздоровело быстрее, чем заряженная пессимизмом элита, в том числе – политическая», – сказал он.

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По словам Ю.Луценко, эти мировоззренческие сдвиги к готовности украинцев лично защищать свое человеческое и национальное достоинство, конечно, сильнее проявились в тех частях государства, где было заложено «больше дрожжей свободы Оранжевого Майдана». «И это прибавляет энергии всем тем, кто причастен к историческим событиям 2004 года», - прибавил он.

Оценивая в целом результаты выборов в Верховную Раду, Ю.Луценко отметил, что для него очевидной является общенациональная морально-политическая победа демократических избирателей над властным режимом.