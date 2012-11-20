У Попова получили две заявки на празднование Помаранчевой революции

В Главное управление по вопросам внутренней политики и связей с общественностью Киевской городской госадминистрации по состоянию на 20 ноября поступили заявки от двух организаций о намерении 22 ноября отметить массовыми мероприятиями годовщину Помаранчевой революции и День Свободы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, заявки поступили от ВОО "Коалиция участников Помаранчевой революции" и Комитета освобождения политзаключенных.

Согласно заявке КУПР, отмечание 8-й годовщины Помаранчевой революции предусмотрено организовать на Майдане Незалежности и ул. Крещатик, 2-26, начиная с 0.00 22 ноября. Заявлено участие 10 тыс. человек. Отмечается, что акция бессрочная.

В свою очередь Комитет освобождения политзаключенных организует акцию по случаю Дня Свободы, в рамках которой мероприятие планируется провести начиная с 11.00 на Майдане Незалежности, Администрации Президента Украины, Верховной Рады Украины и Киевской городской государственной администрации. Заявлено участие 30 тыс. человек. Завершить отмечание Дня Свободы предусмотрено в 22.00.

Справка УНИАН. День Свободы отмечался в Украине 22 ноября. Этот праздник был учрежден 19 ноября 2005 года указом Президента Украины Виктора Ющенко «...с целью утверждения в Украине идеалов свободы и демократии, воспитания у граждан чувства национального достоинства, учитывая историческое значение революционных событий осени 2004 года, которые засвидетельствовали свободолюбие украинского народа, его устремления к свободе и демократическим ценностям».

30 декабря 2011 года Президент Украины Виктор Янукович подписал указ, согласно которому 22 января определено как День Соборности и Свободы Украины.