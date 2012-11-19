Кокс и Квасьневский приехали к Тимошенко

В больницу «Укрзалізниці» в Харькове на встречу с Юлией Тимошенко прибыли наблюдатели от Европарламента – бывший Президент Польши Александр Квасневский и экс-президент Европарламента Патрик Кокс.

Как передает корреспондент УНИАН, около 14.40 на территорию медицинского заведения въехал кортеж автомобилей с представителями Европейского парламента.

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