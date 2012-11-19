Кокс и Квасьневский приехали к Тимошенко
15:23, 19 ноября 2012Политика
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В больницу «Укрзалізниці» в Харькове на встречу с Юлией Тимошенко прибыли наблюдатели от Европарламента – бывший Президент Польши Александр Квасневский и экс-президент Европарламента Патрик Кокс.
Кокс и Квасьневский приехали в больницу
Как передает корреспондент УНИАН, около 14.40 на территорию медицинского заведения въехал кортеж автомобилей с представителями Европейского парламента.
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