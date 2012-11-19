Литвин уже знает, что проекта бюджета-2013 на этой неделе ждать не стоит

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время Согласительного совета сообщил председатель Верховной Рады Владимир Литвин.

«Кабинет министров Украины продолжает напряженную работу над проектом государственного бюджета на 2013 год, и на этой неделе он не поступит в Верховную Раду», - сказал В.Литвин.

По его словам, в связи с этим возникает вопрос: есть ли необходимость работать парламенту целую пленарную неделю, и рассматривать 126 вопросов, внесенных в повестку дня.

В.Литвин предложил, чтобы парламент определил первоочередные законопроекты, которые не вызывают возражений.