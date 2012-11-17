Налоговая хочет, чтобы декларации предъявляли все украинцы

Об этом в комментарии для ZN.UA сообщил председатель Государственной налоговой службы Александр Клименко.

По его словам, всеобщее декларирование доходов является очень важным элементом и стимулом легализации не только зарплат, но и предпринимательской деятельности в целом. Кроме того, всеобщее декларирование, в случае его правильной реализации, может стать эффективным методом борьбы с коррупцией и нелегальными доходами.

«С технологической точки зрения, налоговая служба потенциально готова к обработке и качественному анализу соответствующей информации. На сегодняшний день мы уже имеем мощнейшие информационно-технологические возможности, отработали процесс электронного декларирования с юридическими лицами, создали на базе нашей службы общенациональную сеть сервисных центров, отвечающую лучшим мировым стандартам и готовую к работе с населением на надлежащем уровне. Сейчас перед нами стоит задача отработать соответствующие процедуры таким образом, чтобы сам процесс декларирования был удобным и занимал минимум времени у граждан», - сообщил А.Клименко.

При этом он отметил, что «вместе с технологиями нужно обязательно предусмотреть и мотивационную часть - показывать доходы, добровольно платить налоги для граждан должно быть выгодно». «Речь идет об обеспечении выполнения принципа социальной справедливости. Граждане должны быть уверены в том, что и показывать реальные доходы, и декларировать имущество будут все налогоплательщики, в частности госчиновники и состоятельные украинцы. Как один из вариантов, мы рассматриваем возможность добровольной официальной легализации капиталов, чтобы подвести нулевую черту, создать отправную точку для дальнейших детенизационных процессов», - отметил он.

О.Клименко также информировал, что налоговая в ходе подготовки своих предложений досконально изучила мировой опыт, а также привлекла к работе над этим вопросом одну из ведущих мировых аудиторских компаний и ее международных экспертов-консультантов в налоговой сфере.

Глава ГПС заверил, что всеобщее декларирование будет вводиться без спешки и аврала - столь масштабную реформу лучше внедрять поэтапно, на протяжении нескольких лет.

Он также пообещал, что все законодательные инициативы налоговой на эту тему будут обязательно выноситься на широкомасштабное публичное обсуждение и экспертный анализ.