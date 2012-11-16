Москаль: Новый УПК превращает прокуратуру в похоронное бюро

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Г.Москаля, по его словам, статьей 238 “Осмотр трупа” УПК предусмотрено обязательное проведение осмотра тела следователем или прокурором и судмедэкспертом.

Как заметил депутат, после осмотра тело подлежит обязательному направлению на судмедэкспертизу для установления причины смерти. Согласно УПК, умершего выдают родственникам лишь по письменному разрешению прокурора и только после проведения экспертизы и установления причины смерти.

Г.Москаль напомнил, что ранее справки для захоронения выдавали врачи, а судмедэкспертиза проводилась только в тех случаях, когда были признаки насильственной (неестественной) смерти. При этом экспертиза могла длиться сколько угодно, а тело выдавали родственникам сразу после вскрытия.

По его словам, “теперь соблюдение буквы нового УПК приведет к полному коллапсу”, а “количество судмедэкспертов и следователей необходимо увеличить в десять раз”.

“Кроме того, новая процедура выдачи тела родственникам вызовет протест мусульманской общины, которая, по своим религиозным обычаям, должна похоронить умершего в течение 24 часов с момента смерти, еще до заката солнца”, - добавил Г.Москаль.

По данным Госкомстата, за восемь месяцев в Украине умерло около 500 тысяч человек, заметил Г.Москаль. По его словам, штат судмедэкспертов на сегодняшний день составляет 1623 человека (70% предусмотренного штата), а количество следователей в Украине - 12 тысяч при некомплекте 10%.

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Г.Москаль спрашивает: “Как при таком количестве судмедэкспертов и следователей можно осмотреть каждый труп, после этого провести судмедэкспертизу, установить причину смерти, потом написать акт, который необходимо направить прокурору, а тот уже должен выдать письменное разрешение на выдачу умершего родственникам? Новый УПК фактически превращает прокуратуру в похоронное бюро”. По его убеждению, уточнение причины смерти иногда может занять около месяца.