Милиции для «полноценной работы» по новому УПК не хватает 7 тыс следователей

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время заседания «круглого стола» по вопросам вступления в действие нового УПК, отвечая на вопрос журналистов, заявил начальник главного следственного управления МВД Украины Василий Фаринник.

По теме: Милиция сетует на новый УПК - не позволяет допросить Авакова он-лайн

«Смогут ли наши следователи работать с новой загрузкой? Структура принятия решений остается та же, но нам дополнительно нужно 5-7 тысяч следователей, но это нереально сделать одним махом. Нужно постепенно. Пусть будет это 3-5 лет. И поэтому говорить о том, что мы не справимся... Справимся, но не сразу», - сказал В.Фаринник.