Суд над активистами Налогового майдана снова отложили

Слушание дела активистов Налогового майдана 2010 года Шевченковский районный суд Киева перенес на 30 ноября.

"В деле есть более 200 свидетелей, однако по состоянию на это время допрошено около 15", - сказал подсудимый Александр Мандык.

Как сообщает Газета.ua, работники милиции, которые являются свидетелями по этому делу подали обращение о том, что не могут присутствовать во время допроса. Некоторые, в связи с охраной общественного порядка на время выборов, другие - по семейным обстоятельствам. Адвокат подсудимого активиста Виталия Грузинова Николай Личик обращался с просьбой не удовлетворять просьбу правоохранителей и вызвать их для допроса, ведь семейные обстоятельства - это недостаточные причины для неявки в суд, а выборы уже закончились.

Следующее слушание состоится 30 ноября в 11 часов.

Напомним, столичная милиция возбудила уголовное дело по факту умышленной порчи имущества во время Налогового майдана 2010 года. 7 активистов, а именно: Сергея Мельниченко, Виталия Грузинова, Романа Федчука, Игоря Гаркавенко, Александра Закладкина, Олега Ахтырского и Александра Мандыка обвиняют в умышленной порче плитки во время установки палаток.

Как сообщал УНИАН, прокуратура Киева 1 апреля 2011 года передала в суд уголовное дело по обвинению шести человек в повреждении плитки и металлического ограждения Майдана Незалежности и перекрытия участниками акции протеста проезжей части улиц Крещатик и Институтская, что привело к существенному нарушению работы транспорта.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 194 Уголовного кодекса Украины. Ее расследовало ГУ МВД Украины в г. Киеве.

Дело для рассмотрения по существу направлено в Шевченковский районный суд г. Киева.