Под ЦИК снова митингуют

На митинге присутствуют лидеры оппозиции, в частности, Александр Турчинов и Арсений Яценюк, сообщает пресс-служба «Батькивщины».

На площади перед ЦИК присутствует несколько тысяч людей.

Митинг начал руководитель Центрального избирательного штаба Объединенной оппозиции «Батькивщина» А.Турчинов. Он заявил: «Друзья, эта бандитская власть постоянно шарит в наших карманах, забирает наши деньги в свои оффшоры. И во время выборов они продолжали красть - голоса избирателей».

«Но Украина сказала нет диктатуре, нет - политическим репрессиям, сказала "Банду вон!" и проголосовала за оппозицию. Украина не поддалась на подкуп и проголосовала за европейское будущее», - отметил А.Турчинов.

Он также назвал «преступлением» объявление ЦИК результатов выборов, которые не отвечают действительности.