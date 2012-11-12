Почти миллион украинцев проголосовали дома

Центральная избирательная комиссия установила, что на выборах народных депутатов Украины 28 октября дома проголосовало 952 тысячи 840 граждан из общего количества 1 млн 65 тысяч 634 чел., внесенных в выписки из списка избирателей для голосования по месту пребывания.

Такие данные внесены в обнародованный на официальном сайте ЦИК протокол о результатах выборов народных депутатов в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

В выборах народных депутатов 28 октября приняло участие 20 млн. 797 тысяч 206 избирателей, что составляет 57,43% от общего количества 36 млн. 213 тысяч 10 граждан, внесенных в список избирателей для голосования на избирательных участках.