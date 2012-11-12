Почти миллион украинцев проголосовали дома
13:13, 12 ноября 2012Политика
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На парламентских выборах почти 1 млн граждан голосовал дома.
В выборах 28 октября приняло участие 20 млн. 797 тысяч 206 избирателей
Центральная избирательная комиссия установила, что на выборах народных депутатов Украины 28 октября дома проголосовало 952 тысячи 840 граждан из общего количества 1 млн 65 тысяч 634 чел., внесенных в выписки из списка избирателей для голосования по месту пребывания.
Такие данные внесены в обнародованный на официальном сайте ЦИК протокол о результатах выборов народных депутатов в общегосударственном многомандатном избирательном округе.
В выборах народных депутатов 28 октября приняло участие 20 млн. 797 тысяч 206 избирателей, что составляет 57,43% от общего количества 36 млн. 213 тысяч 10 граждан, внесенных в список избирателей для голосования на избирательных участках.
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