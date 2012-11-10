«УДАР» подал в Генпрокуратуру 54 обращения

Об этом идет речь в заявлении партии, обнародованном на ее сайте.

Во всех обращениях в Генпрокуратуру речь идет о фактах искажения результатов выборов путем фальсификации избирательной документации. В частности, как отмечают в «УДАРе», активно применялась технология, когда окружная избирательная комиссия по любым формальным или надуманным причинам не принимала протоколы участковых избирательных комиссий и возвращала их на уточнение. После этого, отмечают в «УДАРе», уточненные протоколы УИК составлялись с нарушением закона, а именно – изменялись результаты голосования за разных субъектов избирательного процесса. “И это при том, что по результатам уточнения протокола могут быть исправлены лишь технические ошибки, которые не влияют на результаты голосования”, - подчеркивают в партии.

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Так, например, существуют два протокола участковой избирательной комиссии избирательного участка № 320702 (одномандатный избирательный округ 93, Киевская область), где в первичном протоколе количество голосов за Партию регионов – 166, а в уточненном – 866, то есть члены участковой избирательной комиссии, уточняя протокол, самостоятельно, без пересчета бюллетеней, поскольку те остаются в окружной избирательной комиссии, решили, что за партию власти проголосовало на 700 избирателей больше, и таких примеров очень много.

В заявлении партии «УДАР» также речь идет о распространенных случаях внесения в протоколы окружных избирательных комиссий об итогах голосования недостоверных данных, которые не соответствуют и противоречат сведениям протоколов участковых избирательных комиссий о подсчете голосов избирателей.

“Так, при сравнении сведений из протоколов участковых избирательных комиссий о подсчете голосов избирателей на избирательных участках, полученных от членов комиссий, и протоколов соответствующих ОИК об установлении итогов голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе, а также сведений, указанных на официальном веб-сайте Центральной избирательной комиссии, были обнаружены массовые несоответствия данных по всей Украине!, - подчеркивают в партии «УДАР».

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Кроме того, много обращений в прокуратуру касается протоколов участковых избирательных комиссий о подсчете голосов избирателей, которые подписаны председателями, заместителями председателей, секретарями и другими членами УИК, а также засвидетельствованы печатями этих избирательных комиссий, но при этом экземпляры таких протоколов полностью или частично не заполнены. Таким образом, уверены в «УДАРе», есть все основания полагать, что такие экземпляры протоколов были подписаны членами УИК, засвидетельствованы печатями комиссий еще до их заполнения, а, возможно, и до окончательного подсчета голосов избирателей на избирательных участках, а значит – могли использоваться для фальсификации результатов выборов.

Партия «УДАР» требует от Генеральной прокуратуры проверить приведенные факты и принять меры для привлечения к уголовной ответственности лиц, причастных к фальсификациям и искажению волеизъявления граждан.