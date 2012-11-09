Яценюк хочет уговорить Свободу и УДАР отказаться от мандатов

Председатель Совета Объединенной оппозиции Арсений Яценюк инициирует начало консультаций с партиями ВО «Свобода» и «УДАР» относительно возможности отказа от депутатских мандатов, полученных по результатам парламентских выборов, а также проведения досрочных парламентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам в Киевском апелляционном административном суде после того, как суд отказал в удовлетворении иска оппозиции об отмене постановления ЦИК о невозможности установления результатов голосования в одном из одномандатных мажоритарных округов.

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А.Яценюк сказал, что суд выносит абсолютно идентичные решения по искам кандидатов от оппозиции в разных одномандатных округах, что, по его мнению, свидетельствует об отсутствии справедливой судебной системы в Украине.

При таких условиях, заявил, А.Яценюк, он инициирует «консультации с нашей будущей парламентской фракцией, нашими партнерами - партиями «Свобода» и «УДАР» - об отказе от депутатских мандатов и проведении досрочных парламентских выборов».

При этом А.Яценюк отказался дать ответ на вопрос относительно отсутствия в действующем украинском законодательстве механизма досрочного роспуска парламента и проведения досрочных выборов на основании отказа от депутатских мандатов новоизбранными депутатами.

Как сказал А.Яценюк, он инициирует переговоры, «а дальше будет видно».