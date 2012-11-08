Оппозиция просит ЦИК сверить протоколы 184-го округа

Они просят для установления результатов выборов в одномандатном избирательном округе № 184 (Новая Каховка, Херсонская область) тщательно изучить оригиналы протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования и сверить их с протоколом, составленным соответствующей окружной избирательной комиссией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Карпунцов и Р.Князевич заявили во время обнародования уточненного протокола по итогам голосования в одномандатном округе № 184.

"У нас есть оригиналы протоколов, согласно которым представитель Партии регионов не набрал большинство голосов", - сказал В.Карпунцов.

В свою очередь, Р.Князевич добавил, что в распоряжении избирательного штаба "Батькивщины" есть аналогичные документы, подтверждающие победу оппозиционного кандидата-самовыдвиженца.

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После этого член ЦИК Александр Чупахин попросил представителей партий предоставить для осмотра эти протоколы, поскольку у него возникли "подозрения, что эти документы являются поддельными".

"Ситуация такая же, как и по другим проблемным округам. Я предлагаю дополнить перечень по факту 184-м округом. Я предлагаю поступить, как и ранее. Принять протокол, и затем представители заинтересованных сторон, у кого есть протоколы с так называемыми мокрыми печатями и подписями, передали бы их в ЦИК, а Центральная избирательная комиссия установит результаты на основании этих протоколов", - заявила заместитель председателя ЦИК Жанна Усенко-Черная.

По ее словам, сейчас без соответствующих следственных действий ЦИК не удастся установить результаты голосования в округе, "потому что только эксперты могут установить, какие протоколы являются подделкой, а какие настоящие".

"В этой ситуации, как и в других, ситуация будет изучена и подробно проверена", - резюмировал глава ЦИК Владимир Шаповал.

Согласно данным электронной системы "Выборы-2012", в одномандатном избирательном округе № 184 наибольшее количество голосов получил представитель Партии регионов Николай Дмитрук - 19,98%, при этом он всего на 22 голоса опередил своего ближайшего конкурента - самовыдвиженца Ивана Винника, который получил 19,96% голосов.

По данным представителей оппозиционных сил, в протоколе ОИК не учтены более 100 голосов за И.Винника.