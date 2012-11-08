Тюремщики решили, что Луценко в больницу не надо

Показаний для лечения экс-министра внутренних дел Юрия Луценко за пределами исправительного учреждения, согласно заключению врачей, нет.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пенитенциарной службы Украины.

Сегодня, 8 ноября, в условиях Менской исправительной колонии № 91 специалисты Минздрава и ГПтС Украины провели комиссионный медицинский осмотр Ю.Луценко.

После проведения осмотра врачи назначили медикаментозное лечение под наблюдением медперсонала исправительной колонии, а также рекомендовали инструментальное и лабораторное дообследование состояния здоровья Ю.Луценко по профилю гастроэнтерологии, с возможной последующей консультацией врачей соответствующего профиля.

Показаний для лечения Ю.Луценко вне исправительного учреждения, согласно заключению врачей, нет. Состояние здоровья осужденного определено как удовлетворительное.