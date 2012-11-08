Янукович - на Кипре

Как передает корреспондент УНИАН, программа визита предусматривает переговоры Президента Украины с Президентом Кипра Димитрисом Христофиасом, президентом Палаты представителей Республики Кипр Яннакисом Омиру, а также встречу с главой Кипрской православной церкви Архиепископом Хризостомом ІІ.

Планируется к подписанию 9 двусторонних документов, в том числе конвенции об избежании двойного налогообложения в таких важных сферах как морское торговое судоходство, воздушное сообщение, сельское хозяйство, инвестиционное сотрудничество, межвузовское сотрудничество, физическая культура, а также предпринимательство.

Как заметили в пресс-службе Президента, предусматривается также участие В.Януковича в работе представительского украинско-кипрского бизне-форума. Визит должен способствовать углублению межгосударственного диалога на высшем уровне, дальнейшему оживлению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также укреплению культурных и гуманитарных связей между Украиной и Кипром.

Визит будет продолжаться 8-9 ноября. Это первый официальный визит главы Украинского государства в Кипр со времени установления дипломатических отношений между двумя странами.