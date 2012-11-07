СМИ: Литвина позвали в ПР

Как сообщили «Комментариям» источники в Верховной Раде, всем самовыдвиженцам, ставшим депутатами по одномандатным округам, настоятельно рекомендовали вступить в Партию регионов. Об этом намекнули и нынешнему спикеру парламента Владимиру Литвину, баллотировавшемуся в народные депутаты от Народной партии.

По словам источника, подобное предложение мотивировалось тем, что новые депутаты смогут получить преференции только в случае, если вступят в ряды «регионалов» и пополнят фракцию ПР. При этом им было дано понять, что никаких самостоятельных фракций и депутатских групп создавать не следует.

Как сообщалось, по итогам парламентских выборов народными депутатами Украины стали 113 выдвиженцев Партии регионов. По двум округам - №94 и №132 – где баллотировались «регионалы» Татьяна Засуха и Виталий Травянко, состоятся повторные выборы.