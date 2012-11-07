Оппозиция требует немедленной отмены закона о референдуме

Об этом говорится в заявлении пресс-службы по поводу принятого вчера соответствующего закона.

В оппозиции считают, что закон о референдуме содержит положения, прямо противоречащие Конституции, которые могут вызвать полную узурпацию власти.

"Умирающая Верховная Рада провела "прощальное" нажатие кнопок, которое по политическому цинизму и юридическому невежеству превзошло все предыдущие достижения власти: большинство предоставила Януковичу право в обход парламента создать новую Конституцию, которая может лишить народ права избирать президента и обеспечит Януковичу избрание на второй срок путем голосования в парламенте", - цитирует заявление Украинская правда.

В "Батькивщине" отмечают, что закон о референдуме был принят с нарушением регламентных норм.

"Согласно ему, парламент будет вообще отстранен от процесса внесения изменений в Основной закон", - считают оппозиционеры.

"Именно поэтому оппозиция имеет все основания требовать отмены позорного закона, а в случае непринятия постановления об отмене - обратиться в Конституционный суд", - говорится в заявлении.