"Свобода" не даст коммунистам пройти по Крещатику
23:07, 06 ноября 2012Политика
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Лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок заявляет, что они намерены не дать коммунистам пройти по Крещатику 7 ноября в рамках празднования очередной годовщины Октябрьской революции.
"Свобода" не даст коммунистам пройти по Крещатику
Как передает корреспондент УНИАН, об О.Тягнибок заявил, выступая на митинге возле здания Центральной избирательной комиссии.
"Завтра коммунисты хотят пройти по Крещатику. Мы считаем, что этот день является днем памяти политических репрессий. Мы поставим на Майдане Независимости стенды и будем рассказывать об этих событиях", - сообщил он.
О.Тягнибок считает, что Украине необходимо по примеру Польши принять закон о запрете коммунистической и нацистской идеологии и провести процесс над коммунизмом, аналогичный Нюрнбергскому трибуналу.
По его словам, данную инициативу "Свободы" поддерживают парламентарии из других европейских стран, в том числе депутаты Европарламента.
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