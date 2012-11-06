Магера не исключает, что ЦИК будет устанавливать результаты в проблемных округах

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Магера заявил сегодня журналистам, отвечая на вопрос о действиях Центральной избирательной комиссии в случае непринятия Верховной Радой законодательного акта об урегулировании порядка проведения повторных выборов.

"Согласно закону Центральная избирательная комиссия обязана составить 226 протоколов – 225 протоколов о результате выборов в каждом из 225 округов и один о результатах выборов в общегосударственном многомандатном округе. Я думаю, что все без исключения члены ЦИК заинтересованы в том, чтобы так и было", - сказал А.Магера.

Заместитель председателя ЦИК добавил: "Давайте доживем до 12 ноября, и будем исходить из той ситуации, которая будет по состоянию на 12 ноября. Лично я заинтересован, чтобы были составлены все, без исключения, протоколы".

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 ноября, Верховная Рада Украины рекомендовала Центральной избирательной комиссии назначить повторные выборы в 5 одномандатных округах.

Согласно принятому постановлению, Верховная Рада рекомендовала Центризбиркому назначить в соответствии с законом о выборах народных депутатов повторные выборы в одномандатных округах № 94, 132, 194, 197 и 223.

Ранее Центральная избирательная комиссия приняла постановление о невозможности установить результаты голосования на выборах народных депутатов Украины 28 октября в пяти одномандатных округах - № 94 (Обухов, Киевская область), № 132 (Первомайск, Николаевская область), № 194 (Черкассы), № 197 (Канев, Черкасская область) и № 223 (Киев).