У нардепов не дошли руки до амнистии

Верховная Рада Украины отказалась рассматривать законопроекты об амнистии сегодня на вечернем пленарном заседании.

Как передает корреспондент УНИАН, в повестке дня на сегодня были два законопроекта по этому поводу. Один из них внесен народным депутатом Арсением Яценюком, а другой - Кабинетом министров.

Однако перед рассмотрением этих законопроектов лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов заметил, что до конца пленарного заседания остается 15 минут, и для этого нет времени.

Он отметил, что парламент должен заслушать депутатские запросы, поскольку следующее заседание парламента пройдет 20 ноября.

Это вызвало возмущение депутатов от оппозиции. В частности, А.Яценюк отметил, что в случае отказа рассматривать этот вопрос без амнистии останутся 13 тысяч заключенных.

Председатель ВР Владимир Литвин поставил на голосование предложение о рассмотрении законопроектов об амнистии, однако оба голосования были безрезультативными.

Законопроектом, внесенным А.Яценюком, предусматривалось распространить действие закона об амнистии в 2012 году на лиц, осужденных по статьям 191 и 365 Уголовного кодекса Украины, по которым, среди прочего, осуждены экс-премьер-министр Юлия Тимошенко и экс-министр внутренних дел Юрий Луценко.