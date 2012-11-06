Евросоюз очень обеспокоен отсутствием результатов выборов в Украине

Европейский Союз очень обеспокоен отсутствием результатов парламентских выборов в Украине.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявила сегодня на брифинге пресс-секретарь Верховного представителя ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Майя Кощанчич.

"В принципе, я могу сказать, что мы очень обеспокоены, что уже больше недели после выборов все еще невозможно объявить окончательные результаты", - сказала она.

Пресс-секретарь Верховного представителя подчеркнула, что Евросоюз принял к сведению решение Центральной избирательной комиссии Украины о невозможности установления результатов в ряде одномандатных округов, и призвал правительство и оппозицию "обратиться к этому вопросу".

"Мы также приняли к сведению сообщение с обвинениями в избирательных манипуляциях в этих округах. Что должно быть четко: не может быть никакого успокоения в отношении избирательных недостатков. И мы призываем все украинские институты отследить все избирательные жалобы", - сказала М.Кощанчич.

По ее словам, Евросоюз продолжает внимательно следить за ситуацией и будет действовать в соответствии с дальнейшим развитием событий.

Как сказала пресс-секретарь Верховного представителя, ЕС также все еще надеется, что вопрос будущего в отношениях с Украиной будет обсужден на заседании Совета иностранных дел ЕС 19 ноября.