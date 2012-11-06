Чиновникам запретили нецензурно выражаться

Текст соответствующего приказа размещен на сайте Госслужбы.

В частности приказом от госслужащих требуется «соблюдать общепризнанные этические нормы поведения, культуры общения (избегать нецензурной лексики, не допускать использования повышенной интонации при общении)».

«В случае получения для выполнения решения или поручений, которые противоречат законодательству Украины или составляют угрозу охраняемым законом правам, свободам или интересам отдельных граждан, юридических лиц, государства или общественным интересам, государственный служащий обязан немедленно в письменной форме сообщить об этом руководителю органа государственной власти, в котором он работает», - говорится в приказе.

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Также документом предусматривается, что «о выявлении неправомерной выгоды или подарка (пожертвования) составляется акт в произвольной форме, в котором указываются характеристики неправомерной выгоды или подарка (пожертвования) и обстоятельства, при которых он был обнаружен. Акт подписывается государственным служащим, который обнаружил неправомерную выгоду или подарок (пожертвование), и непосредственным руководителем”.

Кроме того, в приказе отмечается, что, если руководитель органа государственной власти обнаружил неправомерную выгоду или подарок (пожертвование), акт о выявлении неправомерной выгоды или подарка (пожертвования) подписывает руководитель органа государственной власти и его заместитель.