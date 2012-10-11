Бродский обматерил Грицака из-за биометрических паспортов (аудио)
17:12, 11 октября 2012Политика
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Михаил Бродский опровергает информацию, что биометрические паспорта будет производить фирма "Венето".
Глава Госслужбы по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства Михаил Бродский эмоционально отреагировал на заявление депутата-регионала Василия Грицака о том, что биометрические паспорта будет производить фирма "Венето", которую связывают с чиновником.
Радиостанция "Голос столицы" попросила Бродского откомментировать утверждение Грицака - и тот, не выбирая выражений, опроверг заявление и обозвал депутата.
Аудио Голос столици
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