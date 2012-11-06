Яценюк: ВСК даже не начнет работу, поскольку этот парламент уже умер

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Яценюк заявил сегодня во время пленарного заседания, комментируя отказ оппозиции голосовать за соответствующее постановление.

А.Яценюк отметил, что принятие соответствующего постановления направлено на то, чтобы «заговорить» соответствующую проблему. «Понятно, что председатель парламента Литвин и провластное большинство испугались перечня конкретных фамилий, которые фальсифицировали выборы», - добавил он.

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А.Яценюк заметил, что «эта следственная комиссия даже не начнет работать, поскольку этот парламент уже фактически умер».

Он убежден, что власти этим постановлением решили показать, что они вроде бы будут бороться с теми фальсификациями, которые они же и совершали.