Для Яценюка Бандера оказался героем

Об этом свидетельствует его заявление в эфире телеканала ICTV, сообщает "Украинская правда".

Отвечая на вопрос о наличии идеологических противоречий между партиями "Батькивщина", "Свобода" и "Удар", а также комментируя призыв ЕС отменить звание героя Украины Степану Бандере, Яценюк отметил: "Вы правы о том, что у нас есть идеологические различия".

"Моя позиция конкретно по всем национальным освободительным движениям: я уважаю каждого украинца, который боролся за независимость Украины, который боролся за то, чтобы Украина была соборная, который боролся за то, чтобы Украина была такая, какая она сегодня есть. Был ли он на востоке, был ли он на западе. Это наши герои. Вот мой вам ответ", - подытожил он.