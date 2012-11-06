Кличко: Янукович должен собрать представителей силовых ведомств

Об этом он сказал в эфире телеканала ICTV.

«Я хочу не как лидер партии, а как обычный гражданин Украины хочу обратиться к гаранту Конституции, Президенту Украины может ли он гарантировать ...», - сказал он.

В.Кличко отметил, что Президент должен собрать представителей силовых ведомств, чтобы гарантировать честные перевыборы. «Во время выборов мы так и не слышали позиции Президента, а фальсификаций большое количество, и это зафиксировано не только международными, но и украинских наблюдателей, было бы правильно чтобы Президент дал оценку, и дал всем задание, и те люди, которые были причастны к фальсификациям, должны понести наказание», - подчеркнул В.Кличко.

Он убежден, что пока все не будут соблюдать закон, смысла в перевыборах, «обнулении» списков нет. Это ничего не даст, потому что нас снова будут обманывать », - подчеркнул он.