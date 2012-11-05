Шаповал проводит встречу с лидерами оппозиции

Как передает корреспондент УНИАН, лидеры оппозиции вошли в зал заседаний ЦИК, и А.Яценюк подошел к В.Шаповалу с требованием провести встречу с ними. После этого все четверо ушли в кабинет В.Шаповала и сейчас находятся там.

В то же время на площади перед ЦИК продолжается митинг сторонников оппозиции, собравшихся в знак протеста против фальсификаций результатов парламентских выборов. Перед участниками акции выступают народные депутаты.

Количество людей, участвующих в митинге, несколько уменьшилась.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром председатель совета Объединенной оппозиции «Батькивщина» А.Яценюк, лидер ВО «Свобода» О.Тягнибок и лидер партии «УДАР» В.Кличко передали председателю ЦИК В.Шаповалу требования, принятые участниками митинга против фальсификаций результатов выборов.

Оппозиция требовала от В.Шаповала объявить победу кандидатов в депутаты от оппозиционных партий, чья победа в 13 округах подтверждена официальными протоколами.

Центральная избирательная комиссия приняла постановление о невозможности установить результаты голосования на выборах народных депутатов Украины 28 октября в пяти одномандатных округах - № 94 (Обухов, Киевская область), № 132 (Первомайск, Николаевская область), № 194 (Черкассы), № 197 (Канев, Черкасская область) и № 223 (Киев).

ЦИК намерена обратиться в парламент с просьбой назначить повторные выборы в этих округах.

А.Яценюк заявил, что оппозиция недовольна этим решением ЦИК.