Оппозиционеры требуют встречи с председателем ЦИК

Как передает корреспондент УНИАН, А.Яценюк, О.Тягнибок и В.Кличко находятся в помещении ЦИК и советуются между собой относительно дальнейших действий.

На вопрос УНИАН, будут ли требовать они встречи с В.Шаповалом, А.Яценюк сказал: «Да».

В данное время ЦИК продолжает принимать для анализа бумажные протоколы из окружных избирательных комиссий. Председатель ЦИК В.Шаповал председательствует на заседании.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром председатель совета Объединенной оппозиции «Батькивщина» А.Яценюк, лидер ВО «Свобода» О.Тягнибок и лидер партии «УДАР» В.Кличко передали председателю ЦИК В.Шаповалу требования, принятые участниками митинга против фальсификаций результатов выборов.

Оппозиция требовала от В.Шаповала объявить победу кандидатов в депутаты от оппозиционных партий, чья победа в 13 округах подтверждена официальными протоколами.

Центральная избирательная комиссия приняла постановление о невозможности установить результаты голосования на выборах народных депутатов Украины 28 октября в пяти одномандатных округах - № 94 (Обухов, Киевская область), № 132 (Первомайск, Николаевская область), № 194 (Черкассы), № 197 (Канев, Черкасская область) и № 223 (Киев).

ЦИК намерена обратиться в парламент с просьбой назначить повторные выборы в этих округах.