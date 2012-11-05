ЦИК «освятила» победу Засухи

Как передает корреспондент УНИАН, сведения, внесенные в протокол о результатах голосования в округе, на заседании ЦИК объявлял председатель ОИК Вячеслав Мартынюк (фракция Народной партии в Верховной Раде).

В частности, в избирательном округе № 94 Партию регионов поддержали 21,39% избирателей, "Батькивщину" – 38,01%, "УДАР" – 16,43%, КПУ – 6,48%, ВО "Свобода" – 9,05%.

По мажоритарной системе победителем стала представитель Партии регионов Татьяна Засуха – 41,80% голосов избирателей.

Протокол ОИК подписали 13 из 17 членов комиссии, двое отказались его подписывать, а еще двое планировали выразить особое мнение, однако так его и не подали.

"Объявленные председателем ОИК сведения, особенно в одномандатном округе, никоим образом не отображают реальное волеизъявление избирателей. В данном округе происходил разбой, разбойное нападение осуществлялось с помощью такого средства, как судебные решения. И сейчас такое разбойное нападение предлагается "освятить" Центральной избирательной комиссии...Мы не должны даже прикасаться пальцем к этому хлама, который нам принесли. Если государство примет эти протоколы, то государства не существует", - заявила заместитель председателя ЦИК Жанна Усенко-Черная.

В свою очередь заместитель председателя ЦИК Андрей Магера также добавил, что существуют основания для того, чтобы считать объявленные данные недостоверными.

Однако председатель ОИК В.Мартынюк отметил, что комиссия действовала в пределах полномочий, определенных законом.

Таким образом, по состоянию на 16.45 5 ноября ЦИК принял бумажные протоколы от 209 из 225 окружных избирательных комиссий, созданных для проведения выборов народных депутатов.

Как сообщал УНИАН, 4 ноября ОИК №94 в Киевской области объявила победителем кандидата от Партии регионов Т.Засуху.

Вместе с тем в Объединенной оппозиции «Батькивщина» заявили о фальсификациях, подчеркнув, что «ОИК № 94 в нарушение всех процедур, без обсуждения и даже голосования составила итоговый протокол, в который вписала победу Т.Засухи, хотя в этом округе с отрывом почти в 10 тысяч голосов победил представитель «Батькивщины» Виктор Романюк».

В оппозиции также отметили, что «члены комиссии без проведения рассмотрения, без принятия жалоб, без голосования признали недействительным голосование на 27 участках округа, таким образом просто отменив волеизъявление около 30 тысяч жителей области».