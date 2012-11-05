Глава МИД Швеции: Подсчет голосов в Украине выглядит все сомнительнее

15:11, 05 ноября 2012
Политика
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Длительный подсчет голосов в некоторых округах может еще больше «запятнать» парламентские выборы в Украине.

Бильдт говорит, что подсчет может еще больше запятнать выборы

Министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт считает, что длительный подсчет голосов избирателей в некоторых округах может еще больше «запятнать» парламентские выборы в Украине.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВО “Батькивщина”.

«Подсчет голосов, который все еще продолжается на некоторых округах, выглядит все более сомнительным. Это может еще больше запятнать выборы», - написал К.Бильдт в своем Twitter.

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