Глава МИД Швеции: Подсчет голосов в Украине выглядит все сомнительнее

Министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт считает, что длительный подсчет голосов избирателей в некоторых округах может еще больше «запятнать» парламентские выборы в Украине.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВО “Батькивщина”.

«Подсчет голосов, который все еще продолжается на некоторых округах, выглядит все более сомнительным. Это может еще больше запятнать выборы», - написал К.Бильдт в своем Twitter.