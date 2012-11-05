Журналистов «попросили» из зала заседаний 223 окружкома, туда едет член ЦИК

Как сообщил корреспонденту УНИАН кандидат в народные депутаты от ВО «Свобода» Юрий Сиротюк, такое решение приняли члены окружкома на своем заседании.

Как сообщалось, другим своим решением окружком постановил провести пересчет голосов на 11-ти избирательных участках округа.

Ю.Сиротюк сказал, что окружком принял это решение по предложению представителя кандидата в депутаты, самовыдвиженца Виктора Пилипишина. Решение поддержали 11 членов комиссии, против были 4.

Представитель «Свободы» отметил, что сейчас в окружком едет один из членов ЦИК. По словам Ю.Сиротюка, ранее суд первой инстанции принял решение, что Центризбирком должен самостоятельно установить результаты голосования в округе №223. Он прибавил, что это решение было обжаловано, и около 15.00 ожидается решение суда апелляционной инстанции. По словам Ю.Сиротюка, В.Пилипишин форсирует ситуацию и требует как можно скорее провести пересчет голосов.

Как сообщал УНИАН, ранее В.Пилипишин в суде требовал, чтобы Центризбирком провел пересчет голосов на 11-ти участках.

Кандидат в депутаты требовал признать бездействие окружной избирательной комиссии, позволить изъять документацию из этих 11 участков и провести пересчет голосов в ЦИК.

После перерыва в судебном заседании Киевского апелляционного админсуда представитель В.Пилипишина в очередной раз изменил исковые требования.

По словам его адвоката Вячеслава Буянина, истец просит изъять всю избирательную документацию в ОИК и доставить ее в ЦИК, и чтобы представители окружкома провели повторный пересчет голосов по этим 11 участкам в помещении Центризбиркома, а также обязать Центризбирком установить результаты выборов.

В свою очередь представители кандидата от ВО «Свобода» Юрия Левченко считают, что это "рейдерские действия для того, чтобы сторона Левченко не смогла подготовиться к заседанию".

Один из трех судей, которые рассматривают иск, предложил обязать В.Пилипишина явиться в суд, поскольку он "часто по телефону меняет требования".

2 ноября ЦИК досрочно прекратила полномочия председателя окружной избирательной комиссии № 223 (Киев, Шевченковский район) Юрия Литвишко (его кандидатура была подана партией «Братство») и назначила на эту должность Ольгу Гагарину.

Округ № 223 остается последним среди других одномандатных округов, где до сих пор не установлены результаты выборов.

В округе № 223 по состоянию на 13.46 5 ноября обработано 88,11% протоколов. Как сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии, за Ю.Левченко проголосовали 27,58% избирателей, за В.Пилипишина - 27,55% избирателей.