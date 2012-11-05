Оппозиция не намерена уходить из-под ЦИК

Лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок заявляет о начале бессрочной общеукраинской акции протеста против фальсификаций результатов парламентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом О.Тягнибок заявил сегодня журналистам после встречи с председателем ЦИК Владимиром Шаповалом.

"У нас хотят забрать 15-16 мандатов. Мы не просто выдвинули политические требования, мы начали акцию протеста, это будет бессрочная акция протеста. Мы не только здесь, в кабинетах будем отстаивать результаты, но и рассчитываем в поддержку общества. Причем это будет общеукраинская акция", - сказал О.Тягнибок.

В свою очередь председатель совета Объединенной оппозиции Арсений Яценюк добавил, что оппозиционные силы требуют от ЦИК самостоятельно установить результаты выборов в 13 одномандатных избирательных округах на основании протоколов участковых избирательных комиссий.

"Мы требуем принять эти дела к производству, и самостоятельно, без коррумпированных окружных избирательных комиссий установить результаты на основании протоколов УИК, а по тем округам, где уничтожены первичные избирательные документы, назначить перевыборы", - уточнил он.

"Мы ожидаем решения ЦИК. В том случае, если и в дальнейшем будет продолжаться фальсификация в стенах окружных избирательных комиссий, если ЦИК не станет на сторону закона, Конституции и на сторону народа – такие выборы нельзя признавать", - заявил А.Яценюк.

В свою очередь лидер партии "УДАР" Виталий Кличко отметил, что оппозиционные политические силы обращают внимание Президента Украины, который является гарантом Конституции, на необходимость отреагировать на фальсификации результатов выборов.

"Если не получим реакции, мы будем делать все, чтобы назначать досрочные парламентские выборы, а в случае отсутствия реакции Президента не исключаем досрочных президентских выборов", - отметил он.