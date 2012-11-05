Яценюк, Тягнибок и Кличко передали главе ЦИК требования оппозиции

Председатель совета объединенной оппозиции «Батькивщина» Арсений Яценюк, лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок и лидер партии «УДАР» Виталий Кличко передали председателю ЦИК Владимиру Шаповалу требования, принятые участниками митинга против фальсификаций результатов выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, только что лидеры оппозиционных партий вошли в зал заседания ЦИК, в котором продолжают принимать протоколы окружных избирательных комиссий об итогах голосования на выборах народных депутатов 28 октября.

«Председатель ЦИК согласился с нами встретиться, и мы ему передадим требования», - сказал А.Яценюк.

Перед этим в интервью журналистам А.Яценюк заявил, что оппозиция будет требовать от В.Шаповала объявить победу кандидатов в депутаты от оппозиционных партий, чья победа в округах подтверждена официальными протоколами.

«Мы провели политические консультации – всех трех лидеров оппозиционных сил по поводу дальнейшего плана действий. Сейчас мы идем в Центральную избирательную комиссию с перечнем требований. Во-первых, установить результаты голосования и результатов победы за оппозиционными кандидатами в тех округах, где победа подтверждена оригиналами протоколов участковых избирательных комиссий. Если фальсификация дошла до того, что протоколы участковых комиссий, в которых отсутствуют первичные данные и невозможно установление результата, мы требуем в соответствующих одномандатных округах объявить повторные выборы. Мы требуем от Президента Януковича и Генеральной прокуратуры немедленно возбудить уголовные дела по фактам фальсификации избирательного процесса», - сказал А.Яценюк.

Также оппозиционеры приняли решение продолжить бессрочную акцию возле ЦИК и провести митинг в 18:00.

Кроме того, А.Яценюк сообщил, что сторонников оппозиции, которые едут в Киев из других регионов, не пускают сотрудники ГАИ. «Их останавливают, переписывают номера и не дают возможности заехать в Киев. Мы обращаемся ко всем: «Не бойтесь, приезжайте в Киев. Мы будем бороться за нашу общую победу», - отметил А.Яценюк.