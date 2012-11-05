Эксперт: В «Свободе» есть специалисты по Гитлеру, но есть и нормальные люди

Фесенко не ожидает, что свободовцы будут менее радикальными.

«Я этого не жду. Я знаю, какие взгляды у этих людей. Это настоящие националисты. Там много ксенофобии. Кто-то умеренный, более-менее нормальный, правый, но не слишком радикальный. Но есть очень радикальные люди, для которых Гитлер прежнему остается идеалом», - заявил он в интервью ТСН.ua.

Политолог отметил, что всем известно о взглядах Михальчишина.

«Один мой знакомый из "Свободы" говорит, что он лучший специалист по Гитлеру в Украине. Но я не думаю, что это то, чем надо сейчас гордиться», - добавил он.

Сам Тягнибок, по мнению Фесенко, смог представить «респектабельный национализм».

«Как Партия регионов избегала всех непопулярных решений, так и он избегал всех ксенофобских заявлений. Таких заявлений, которые могли вызвать настороженность. И, думаю, в будущем это будет работать следующим образом: будет официальная взвешенная и умеренная позиция «Свободы», но будут радикалы с очень специфическими взглядами, которые будут заявлять свою позицию», - пояснил политолог.

Фесенко также считает, что «Свобода» так много набрала по центральной Украины из-за своего удачного позиционирования.

«Моя версия, электорат свободы - это 30-40% идейные избиратели, которые поддерживают идею украинского национализма. Но по Киеву, по центральной Украине многие голосовали за "Свободу" как за наиболее радикальную силу, именно как за спецназ оппозиции», - заявил Фесенко.

«Кстати, за "Свободу" проголосовало довольно много русскоязычных женщин. Такая интересная женская политическая логика (улыбается). Думаю, это реакция на то, что других оппозиционеров воспринимали как слишком мягких и умеренных», - добавил политолог.