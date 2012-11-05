МВД в октябре купило патронов на 14 миллионов

Об этом пишут «Наші гроші» со ссылкой на «Вісник державних закупівель».

Приобретено свыше 7 млн. патронов для пистолетов Макарова по 1,98 грн за штуку, более 5 тыс. резиновых дубинок по 110 грн, чехлы для наручников, баллончиков и дубинок для 10,6 тыс. милиционеров, и прочее оборудование.

Свыше половины суммы за пистолетные патроны получит предприятие «Луганский патронный завод» – 14,14 млн. грн. Основными акционерами завода являются кипрские компании Лараiк Холдiнгз Лiмiтед (Laraik Holdings Limited), Трiстфорд Ентерпрайзiс Лiмiтед (Triestford Enterprises Limited), Верхалт Холдiнгс Лiмiтед (Verhalt Holdings Limited), Перiнхар Холдiнгс Лiмiтед (Perinhar Holdings Limited).

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До конца 2010 года основным владельцем завода была компания «Бринкфорд», которая принадлежит народному депутату Давиду Жвании. После перехода Д. .Жвании из оппозиции во властную коалицию в 2010 году «Луганский патронный завод» получил государственные подряды по меньшей мере на 23,78 млн. грн. В 2008-2009 годах завод имел государственных заказов на 6,27 млн. грн.

Также подряды получили ООО «ПП «Компания Диси» (2,47 млн. грн.), ООО НПП «Эколог» (2,41 млн. грн.), ПВП «Технолог» (3,42 млн. грн.), ООО «Имидж Д» (0,97 млн. грн.), ООО «лаборатория прикладной химии» (0,28 млн. грн.).