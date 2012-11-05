В ПР угрозы оппозиции сложить мандаты считают блефом

По мнению экспертов, отказ оппозиции от депутатских мандатов приведет к политическому кризису в стране. "Один из вариантов развития событий — нынешний, VI созыв Верховной рады просто не будет назначать новые выборы и продолжит работать",— заявил глава Комитета избирателей Украины Александр Черненко.

Впрочем, в Партии регионов полагают, что оппозиция не перейдет от слов к делу. "Это блеф, рассчитанный на мобилизацию своего электората — "Батькивщина" не получила процент, на который надеялась, вместо них это сделал Олег Тягныбок, поэтому они пытаются сделать красивую мину при плохой игре",— сказал первый заместитель главы парламентской фракции Партии регионов Михаил Чечетов.

Коммерсант-Украина