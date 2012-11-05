В УДАРе хотят, чтобы решение об отказе от мандатов было консолидированным

Об этом заявил кандидат в народные депутаты от партии «УДАР» Виктор Пинзеник в эфире «5-го канала» в воскресенье.

«Для нас чрезвычайно важно и принципиально, чтобы это была единодушная позиция трех политических сил – «Батькивщины», «Свободы» и «УДАРа», - отметил В.Пинзеник.

По его словам, «УДАР» рассматривает возможность сложения депутатских мандатов, и это не является проблемой.

«Я думаю, что здесь будет единодушная позиция нашей политической силы», - заверил В.Пинзеник.