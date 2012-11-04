Оппозиция завтра собирается на митинг под ЦИК

В понедельник, 5 ноября, возле Центральной избирательной комиссии начнется митинг протеста против фальсификаций на выборах в Верховную Раду Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе политической партии "Фронт Змін".

«Сегодня власть нагло фальсифицирует выборы в округах, где побеждают оппозиционные кандидаты. Для фальсификации результата в интересах провластных кандидатов без суда и следствия отменяется волеизъявление десятков тысяч граждан, уничтожается избирательная документация, а на людей, которые защищают свое право голоса, бросаются бригады «братков» и штурмовые отряды. Власть с кровью выбивает нужный ей результат», - говорится в сообщении.

Поэтому Объединенная оппозиция призывает представителей оппозиционных сил, всех небезразличных к судьбе страны прийти под ЦИК и защитить свой выбор.