В 194-м округе победил выдвиженец "Батькивщины"

Такие данные обнародованы электронной системой «Выборы 2012» Центральной избирательной комиссии по результатам обработки 100% электронных протоколов участковых комиссий этого округа.

М.Булатецкий набрал 40,79% голосов (32 тысяч 554 избирателя).

На втором месте самовыдвиженка Валентина Жуковская - 25,29%, на третьем - выдвиженец «УДАРа» Андрей Кондратенко (11,45% голосов).

В округе № 197 продолжается обработка протоколов УИК.

В Черкасской области 7 одномандатных избирательных округов.

По теме: На Черкасчине пересчитают бюллетени в округе, где лидирует оппозиция

Как сообщал Укринформ, по решению Окружной избирательной комиссии будет осуществлен пересчет бюллетеней на 40 участках ИО №194.

По словам председателя комиссии, пересчет проводится по удовлетворению жалобы одного из кандидатов в народные депутаты по этому округу относительно нарушений при транспортировке бюллетеней с участковых избирательных комиссий. Предстель уточнила, что мешки с избирательной документацией сопровождало меньше лиц, чем определено законодательством.