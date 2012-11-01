В 194-м округе победил выдвиженец "Батькивщины"
В Черкасской области, по предварительным данным, в 194-м одномандатном избирательном округе победил выдвиженец ВО "Батькивщина" Николай Булатецкий.
Такие данные обнародованы электронной системой «Выборы 2012» Центральной избирательной комиссии по результатам обработки 100% электронных протоколов участковых комиссий этого округа.
М.Булатецкий набрал 40,79% голосов (32 тысяч 554 избирателя).
На втором месте самовыдвиженка Валентина Жуковская - 25,29%, на третьем - выдвиженец «УДАРа» Андрей Кондратенко (11,45% голосов).
В округе № 197 продолжается обработка протоколов УИК.
В Черкасской области 7 одномандатных избирательных округов.
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Как сообщал Укринформ, по решению Окружной избирательной комиссии будет осуществлен пересчет бюллетеней на 40 участках ИО №194.
По словам председателя комиссии, пересчет проводится по удовлетворению жалобы одного из кандидатов в народные депутаты по этому округу относительно нарушений при транспортировке бюллетеней с участковых избирательных комиссий. Предстель уточнила, что мешки с избирательной документацией сопровождало меньше лиц, чем определено законодательством.