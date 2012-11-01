На Черкасчине пересчитают бюллетени в округе, где лидирует оппозиция
На Черкасчине по решению Окружной избирательной комиссии будет осуществлен пересчет бюллетеней на 40 участках ИО №194.
Об этом сообщила председатель комиссии Ольга Козько, пишет "Укринформ".
По ее словам, пересчет проводится по удовлетворению жалобы одного из кандидатов в народные депутаты по этому округу относительно нарушений при транспортировке бюллетеней с участковых избирательных комиссий.
Козько уточнила, что мешки с избирательной документацией сопровождало меньше лиц, чем определено законодательством.
По предварительным результатам, обнародованным сайтом ЦИК, на ИО №194 после обработки 96.38% протоколов лидером избирательных гонок был представитель ВО "Батькивщина", частный предприниматель Николай Булатецкий. За него отдали голоса 30 842 избиратели.
На втором месте с результатом 19 167 голосов самовыдвиженка, почетный президент ПАО "АЗОТ" Валентина Жуковская.