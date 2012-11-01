Регионал через суд заблокировал итоговый протокол в 99-ом округе
21:35, 01 ноября 2012Политика
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Кировоградский окружной административный суд запретил окружной избирательной комиссии округа №99 составлять итоговый протокол о результатах голосования.
Суд запретил ОИК составлять итоговый протокол
Как сообщили в пресс-службе ВО “Батькивщина”, в этом округе с отрывом в 2 тыс. 225 голосов по итогам подсчета 100% голосов выигрывает кандидат от Объединенной оппозиции «Батькивщина» Андрей Табалов. Это подтверждено протоколами участковых комиссий и данными сайта ЦИК.
Однако сегодня кандидат от Партии регионов Александр Шаталов подал иск в суд, и суд остановил составление итогового протокола.
Справка УНИАН. Согласно данным обработки 100% протоколов, обнародованным на сайте ЦИК, в 99-м округе победил А.Табалов, за которого проголосовало 32,80% избирателей. На втором месте – «регионал» А.Шаталов – 30,27%.
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