Регионал через суд заблокировал итоговый протокол в 99-ом округе

Как сообщили в пресс-службе ВО “Батькивщина”, в этом округе с отрывом в 2 тыс. 225 голосов по итогам подсчета 100% голосов выигрывает кандидат от Объединенной оппозиции «Батькивщина» Андрей Табалов. Это подтверждено протоколами участковых комиссий и данными сайта ЦИК.

Однако сегодня кандидат от Партии регионов Александр Шаталов подал иск в суд, и суд остановил составление итогового протокола.

Справка УНИАН. Согласно данным обработки 100% протоколов, обнародованным на сайте ЦИК, в 99-м округе победил А.Табалов, за которого проголосовало 32,80% избирателей. На втором месте – «регионал» А.Шаталов – 30,27%.