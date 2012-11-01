Зампред ЦИК: Эти выборы самые грязные в истории Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ж.Усенко-Черная заявила сегодня журналистам в ЦИК.

"Сегодня – четвертый день после проведения голосования. С сожалением и грустью можно констатировать, что эти выборы стали наиболее грязными в истории независимой Украины. Если день голосования прошел достаточно спокойно и прозрачно, то самая главная стадия – установление результатов голосования - сегодня вступила в очень ужасную фазу", - сказала Ж.Усенко-Черная.

По ее словам, 14 округов в Украине "демонстрируют порочную составляющую мажоритарной системы выборов".

"К сожалению, имеем не один десяток округов, где результаты голосования не просто под сомнением, но и свидетельствуют, что они грубо фальсифицированы. Итоги голосования устанавливаются не только физической силой и слезоточивым газом и административным давлением. Есть много округов, которые будут вписаны очень грязными чернилами в историю Украины", - считает она.

В частности, Ж.Усенко-Черная сообщила о ситуации, которая возникла в окружной избирательной комиссии № 11 (Винница). "Это очень небольшой округ по количеству участков, но наименьшее количество избирательных участков введено в систему именно по этому округу, несмотря на то, что почти все протоколы УИК, за исключением уточненных, поступили в эту окружную комиссию. Большинство окружной избирательной комиссии, учитывая, что им не нравятся результаты по этому округу, заблокировали введение системным администратором результатов голосования на участках в систему "Выборы", - сообщила заместитель председателя ЦИК.

По словам Ж.Усенко-Черной, сегодня ночью помещение этой комиссии, где хранилась избирательная документация, было открыто, сломаны пломбы, пакеты с избирательными бюллетенями распечатаны.

"Сейчас ни один человек в стране не может взять на себя ответственность установить, насколько в такой ситуации результаты отвечают реальному волеизъявлению", - убеждена она.