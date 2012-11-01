Тюремщики говорят, что Власенко два часа провел с Тимошенко

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины, сегодня состоялось краткосрочное свидание Ю.Тимошенко с лидерами Объединенной оппозиции Александром Турчиновым, Арсением Яценюком, Григорием Немирей, защитником С.Власенко и председателем Представительства ЕС в Украине Яном Томбински.

Встреча с однопартийцами длилась около 4 часов, с Я.Томбински - почти 1 час, с С.Власенко – около 2 часов.

«Какие-либо предложения или замечания от указанных лиц к представителям ГПтС Украины не поступали», - прибавили в ГПтС.

Как сообщал УНИАН, сегодня днем на брифинге перед харьковской больницей С.Власенко заявил, что его незаконно не допустили к Ю.Тимошенко.

«Я не попал к Юлии Владимировне. Меня не пустили. Это незаконно, но они мотивировали тем, что у нее краткосрочное свидание, и почему-то защитникам нельзя видеть Юлию Владимировну сегодня. На мой вопрос, какой нормой это регламентируется, ответа, конечно, не было», - сказал он.

По словам С.Власенко, вход в блок больницы, где лежит Ю.Тимошенко, охраняют три подполковника милиции.